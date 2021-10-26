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Bhadohi News: एसपी ने मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली का किया निरीक्षण

Sun, 11 Oct 2026 12:51 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:51 AM IST
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SP inspected Muhammadabad Gohna police station
एसपी सर्वेश कुमार मिश्रा ने शनिवार को मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली का निरीक्षण किया। उन्होंने त्योहार, अपराध और जनसुनवाई से संबंधित रजिस्टरों की जांच कर सभी अभिलेख समय से अपडेट रखने के निर्देश दिए। साथ ही गैंगस्टर, गुंडा एक्ट और हिस्ट्रीशीटर अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। एसपी ने सीसीटीएनएस कार्यालय, विवेचना कक्ष, महिला हेल्प डेस्क, मालखाना, बंदीगृह, शस्त्रागार और बैरक का जायजा लिया। महिला हेल्प डेस्क पर तैनात आरक्षी को निर्देश दिया कि महिलाओं की शिकायतें गंभीरता से सुनें और उनके निस्तारण के बाद नियमित रूप से फीडबैक लें। उन्होंने कोतवाली परिसर, भोजनालय और शौचालयों की साफ-सफाई का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कोतवाल केके वर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
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