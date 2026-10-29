यूपी: कुंडा विधायक राजा भैया को जान से मारने की धमकी, सोशल मीडिया से आपत्तिजनक संदेश भी मिले; एफआईआर दर्ज

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धमकियां कथित तौर पर तीन अलग-अलग इंस्टाग्राम और फेसबुक खातों के माध्यम से जारी की गई थीं। गोपीगंज थाना प्रभारी सच्चिदानंद पांडे ने बताया कि रघुराज प्रताप सिंह को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक टिप्पणियां और धमकी भरे संदेश विभिन्न खातों से पोस्ट किए गए थे। विज्ञापन



जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के भदोही अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने बुधवार शाम को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को कथित धमकी भरे संदेशों की प्रतियां भी सौंपी गईं। शिकायत के अनुसार, ये धमकियां 23 अक्तूबर से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही थीं। पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। धमकियां कथित तौर पर तीन अलग-अलग इंस्टाग्राम और फेसबुक खातों के माध्यम से जारी की गई थीं। गोपीगंज थाना प्रभारी सच्चिदानंद पांडे ने बताया कि रघुराज प्रताप सिंह को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक टिप्पणियां और धमकी भरे संदेश विभिन्न खातों से पोस्ट किए गए थे।जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के भदोही अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने बुधवार शाम को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को कथित धमकी भरे संदेशों की प्रतियां भी सौंपी गईं। शिकायत के अनुसार, ये धमकियां 23 अक्तूबर से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही थीं। पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। विज्ञापन विज्ञापन जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के अध्यक्ष और कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी और आपत्तिजनक संदेश मिले हैं। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इस मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह घटना पिछले एक सप्ताह के भीतर हुई है।

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शिकायत और पुलिस कार्रवाई

जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के भदोही अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने बुधवार शाम को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि विधायक रघुराज प्रताप सिंह को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इन धमकियों के साथ आपत्तिजनक संदेश भी भेजे गए हैं।





पुलिस को इन कथित धमकी भरे संदेशों की प्रतियां भी उपलब्ध कराई गई हैं। गोपीगंज थाना प्रभारी सच्चिदानंद पांडे ने शिकायत की पुष्टि की है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है।

सोशल मीडिया पर धमकियां

धमकी भरे संदेश और आपत्तिजनक टिप्पणियां तीन अलग-अलग सोशल मीडिया खातों से पोस्ट की गई थीं। ये खाते इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सक्रिय थे। पुलिस के अनुसार, ये संदेश पिछले एक सप्ताह से प्रसारित हो रहे थे।





शिकायत में विशेष रूप से 23 अक्तूबर से धमकियों के प्रसार का उल्लेख है। इन संदेशों में सीधे तौर पर रघुराज प्रताप सिंह को निशाना बनाया गया था। पुलिस अब इन खातों की पहचान करने और उनके पीछे के व्यक्तियों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।





कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं का भी प्रयोग किया गया है।



