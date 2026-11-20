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उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने पटल पर प्राप्त होने वाले प्रकरणों का निर्धारित समय से निस्तारण सुनिश्चित करें। किसी भी पटल पर अनावश्यक रूप से कोई प्रकरण लंबित न रखा जाए। कोई भी अधिकारी बगैर मेरी अनुमति का मुख्यालय से बाहर नहीं जाएगा। कार्यालय परिसर एवं कर्मचारियों के कार्यस्थलों के आसपास साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यों में लापरवाही एवं अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा।

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ज्ञानपुर। नवागत जिलाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित विभिन्न कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां की कार्यप्रणाली, अभिलेखों के रखरखाव, लंबित प्रकरणों एवं साफ-सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण में डीएम ने न्याय सहायक, ईआरके अनुभाग, वाद लिपिक, एलआरसी, शिकायत अनुभाग, राजस्व अभिलेखागार एवं निर्वाचन कार्यालय, खनन विभाग के पटलों का जायजा लिया।