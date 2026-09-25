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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   License of a fertilizer and seed shop suspended

Bhadohi News: खाद-बीज की एक दुकान का लाइसेंस निलंबित

Fri, 25 Sep 2026 12:57 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:57 AM IST
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License of a fertilizer and seed shop suspended
डीघ के कटरा में खाद-बीज की दुकान की जांच करती कृ​षि अ​धिकारी ईरम मिर्जा। स्रोत विभाग
ज्ञानपुर। जिलाधिकारी शैलेष कुमार के निर्देश पर बृहस्पतिवार को जिला कृषि अधिकारी इरम मिर्जा ने डीघ ब्लॉक के चार दुकानों का निरीक्षण किया। रासायनिक उर्वरक के स्टॉक, रजिस्टर आदि का अवलोकन किया। रजिस्टर अपूर्ण मिलने पर दो दुकानों को नोटिस दिया जबकि एक दुकानदार अपनी दुकान बंद कर गायब हो गया। जिस पर उसके लाइसेंस को निलंबित कर दिया।
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जिले में अच्छी बारिश के कारण धान की फसल इस बार अच्छी है। इस समय फसलों में रोग लगने के कारण किसान कीटनाशक दवाओं को खरीदकर छिड़काव कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर दवाएं सही न मिलने और अधिक कीमत की शिकायत मिली। जिस पर बृहस्पतिवार को जिला कृषि अधिकारी डीघ ब्लॉक के कटरा बाजार, कोइरौना बाजार में कुल चार दुकानों की जांच किया। इस दौरान खाद और कीटनाशक के पांच सैंपल जांच के लिए लिया। विभाग के मुताबिक जांच के दौरान शुभम खाद-बीज भंडार कटरा को बंद कर दुकानदार भाग गया। जिस पर उसका लाइसेंस निलंबित किया गया। कृषि अधिकारी ने दुकानदारों को हिदायत दिया कि किसानों को उचित दाम में ही यूरिया, कीटनाशक दिया जाए। अधिक पैसा लेने पर कार्रवाई की जाएगी।
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