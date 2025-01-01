Bhadohi News: विंध्य एक्सप्रेसवे का किसान सभा ने किया विरोध

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उत्तर प्रदेश किसान सभा के पदाधिकारियों ने शनिवार को कनकपुर में बैठक कर विंध्य एक्सप्रेसवे और औद्योगिक गलियारे का विरोध जताया। कॉमरेड अशोक कुमार गौतम ने कहा कि सरकार के इस निर्णय के खिलाफ किसान चुप नहीं बैठेंगे। इसमें किसानों की उपजाऊ जमीन चली जाएगी। कामरेड इंद्रदेव पाल ने कहा कि भदोही छोटा जिला है। यहां छोटे-छोटे किसान है। औद्योगिक गलियारा और एक्सप्रेसवे के नाम पर उनकी जमीन अधिग्रहित की जाएगी तो वह किसी लायक नहीं बचेंगे। कुछ गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। संगठन की ओर से गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। संगठन ने सरकार से मांग की कि दोनों परियोजनाओं को रद्द किया जाए। इस मौके पर बाबूराम यादव, मुकुट सिंह, प्रकाश प्रजापति, अच्छेलाल मौर्य, जगन्नाथ मौर्य, रामचंद्र पटेल, बिंदू देवी, रूपनाथ यादव, भानू सिंह मौर्य आदि रहे।