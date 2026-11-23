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उन्होंने बताया कि यह सम्मान मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जैसे जनपद में लोगों को सूचना मिली कि मध्य प्रदेश में सम्मान मिला है। लोगों ने उन्हें फोन करके बधाई दी। सम्मेलन की अध्यक्षता डॉॅ. आरपी गुप्ता ने किया। मौके पर प्राचार्य डॉॅ. रवींद्र गुप्ता, डॉॅ. राम स्वरुप साहू आदि रहे।

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ज्ञानपुर। मध्य प्रदेश के दतिया में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें जिले के ज्ञानपुर निवासी वरिष्ठ साहित्यकार व कवि डॉ. कृष्णावतार त्रिपाठी ''''राही'''' को उत्कृष्ट व्यंग्यकार सम्मान से नवाजा गया।