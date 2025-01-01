Bhadohi News: मंडी समिति में अतिक्रमण के विवाद में कर्मचारी और व्यापारी में तकरार

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मंडी समिति परिसर में आलू और प्याज व्यापारी इम्तियाज अहमद की एक छोटी दुकान सड़क के पास पटरी पर लगी थी। जिसको हटाने के लिए शुक्रवार को समिति के कर्मचारी संतोष सिंह ने कहा। इसी बात पर व्यापारी से विवाद हो गया। मंडी कर्मचारी श्रेयश त्रिपाठी ने व्यापारी के खिलाफ लिखित शिकायत पुलिस से की। इसके बाद चौकी इंचार्ज वीरेंद्र यादव ने सड़क पर हुए अतिक्रमण और गंदगी को साफ करने के लिए व्यापारियों को चेतावनी दी। इसके बाद वहां से अतिक्रमण हटवा लिया गया। व्यापारी इम्तियाज ने आरोप लगाया कि मंडी समिति और पुलिस उत्पीड़न कर रही है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर भेदभाव बरता जा रहा है। यहां पर कई लोगों ने अतिक्रमण किया है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।मंडी सचिव धीरेंद्र गुप्ता ने बताया कि कई बार व्यापारियों को नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है। जल्दी ही सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।