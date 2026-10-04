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Basti News: हादसे में घायल युवक की मौत

Sun, 04 Oct 2026 12:37 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:37 AM IST
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Young man injured in accident dies
बस्ती। लालगंज थाना क्षेत्र के थरौली मोड़ के पास सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पत्नी ज्योति पांडेय की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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आरोप है कि 9 सितंबर को शिवम पांडेय बाइक पर पीछे बैठे थे। बाइक को सदानंद पांडेय चला रहे थे। थरौली मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में शिवम गंभीर रूप से घायल हो गए। गोरखपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। संवाद
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