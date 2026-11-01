Basti News: बेड के नीचे छिपा मिला युवक, विरोध पर पीटा

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मुड़बरा निवासी पीड़ित राजेंद्र यादव (55) के अनुसार, 29 अक्तूबर की शाम मोनू उनकी बहू के कमरे में बेड के नीचे छिपा था। बच्चों के शोर मचाने पर उन्होंने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह गाली देते हुए भाग गया। कुछ देर बाद मोनू, सर्वेश, सूरत यादव और मुक्तनाथ लाठी-डंडे लेकर पहुंचे और उनकी पिटाई कर दी। आरोपियों ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने चारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

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बस्ती। वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के मुड़बरा चिंता गांव में बहू के कमरे में बेड के नीचे छिपे युवक को देखकर बच्चों ने शोर मचाया तो विवाद हो गया। आरोप है कि युवक के भागने के कुछ देर बाद उसके परिवार के लोग लाठी-डंडे लेकर पहुंचे और गृहस्वामी, उनकी पत्नी व छोटे नाती की पिटाई कर दी।