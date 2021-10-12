Basti News: डेंगराहा में तेंदुए जैसा जानवर दिखने से दहशत में ग्रामीण
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:42 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:42 AM IST
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बभनान। गौर थाना क्षेत्र के डेंगराहा और सौरहा गांव की सीमा पर स्थित तालाब के किनारे सोमवार को तेंदुए जैसे दिखने वाले जानवर के नजर आने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई।
ग्रामीण ने दूर से जानवर का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, जानवर तेंदुआ है या कोई अन्य जंगली जीव, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है।
ग्राम पंचायत डेंगराहा के प्रधान एजाज अहमद के अनुसार, गांव का एक व्यक्ति सोमवार को तालाब के किनारे शौच के लिए गया था। इसी दौरान उसकी नजर झाड़ियों के पास मौजूद तेंदुए जैसे दिखने वाले जानवर पर पड़ी। उसने दूर से उसका वीडियो बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद आसपास के गांवों में भय का माहौल है। फॉरेस्टर अजय कुमार भारती ने बताया कि ग्राम प्रधान की ओर से सूचना के साथ वीडियो उपलब्ध कराया गया है। वीडियो में दिखाई दे रहा जानवर फिशिंग कैट जैसा प्रतीत हो रहा है। मंगलवार को टीम मौके पर जाकर जांच करेगी।
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ग्रामीण ने दूर से जानवर का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, जानवर तेंदुआ है या कोई अन्य जंगली जीव, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है।
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ग्राम पंचायत डेंगराहा के प्रधान एजाज अहमद के अनुसार, गांव का एक व्यक्ति सोमवार को तालाब के किनारे शौच के लिए गया था। इसी दौरान उसकी नजर झाड़ियों के पास मौजूद तेंदुए जैसे दिखने वाले जानवर पर पड़ी। उसने दूर से उसका वीडियो बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद आसपास के गांवों में भय का माहौल है। फॉरेस्टर अजय कुमार भारती ने बताया कि ग्राम प्रधान की ओर से सूचना के साथ वीडियो उपलब्ध कराया गया है। वीडियो में दिखाई दे रहा जानवर फिशिंग कैट जैसा प्रतीत हो रहा है। मंगलवार को टीम मौके पर जाकर जांच करेगी।
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