Basti News: छूटे मतदाताओं के नाम सूची में होंगे शामिल

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बस्ती। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अर्हता तिथि एक जनवरी के आधार पर जिले में पुनरीक्षण-2026 चल रहा है। इसके तहत अर्ह युवाओं, पहली बार मतदाता बनने वालों, छूटे और बेघर मतदाताओं, दिव्यांगों और महिलाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम ज्ञानचंद्र गुप्ता ने बताया कि अभियान के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी अर्ह मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रह जाए। संवाद