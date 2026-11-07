Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   The investigating officer filed an FIR in a case of theft.

Basti News: चोरी के मामले में विवेचक ने दर्ज कराई प्राथमिकी

Sat, 07 Nov 2026 02:52 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:52 AM IST
विज्ञापन
The investigating officer filed an FIR in a case of theft.
बहादुरपुर। कलवारी थाना क्षेत्र के बेइली गांव में सिंचाई के लिए लगाए गए पंप सेट चोरी के मामले में विवेचना के दौरान प्रकाश में आए दो आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। न्यायालय में पेश न होने पर विवेचक ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
विज्ञापन

इंजन पंप सेट चोरी के मामले में दर्ज केस की विवेचना के दौरान मुबारकपुर, टांडा, अंबेडकरनगर निवासी मो. आजम और आमिर के नाम सामने आए थे। विवेचक रामकुंवर की तहरीर के अनुसार, दोनों आरोपियों के खिलाफ 25 मई 2026 को न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। इसके बाद तीन सितंबर 2026 को न्यायालय ने धारा 82 की उद्घोषणा की। 11 सितंबर को आरोपियों के घरों पर न्यायालय का आदेश चस्पा कराने के साथ डुग्गी-मुनादी भी कराई गई।
विज्ञापन

तहरीर में बताया गया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई। रोपी गिरफ्तार नहीं हुए और न ही न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। विवेचक ने इसे बीएनएस की धारा 209 का उल्लंघन बताते हुए केस दर्ज कराया है। थाना प्रभारी कलवारी संतोष कुमार ने बताया कि मामले की जांच वरिष्ठ उपनिरीक्षक पंकज कुमार पांडेय को सौंपी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed