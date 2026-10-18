Basti News: चेयरमैन ने गो पूजन कर दिया गो सेवा का संदेश

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चेयरमैन ने कहा कि गो माता में 33 कोटि देवी-देवताओं का निवास होता है। नवरात्र में जब जगत जननी मां दुर्गा की आराधना होती है, तब गो पूजन करने से समस्त देवी-देवताओं का एक साथ आशीर्वाद मिलता है। विज्ञापन

गो सेवा और संरक्षण करना हर नागरिक का नैतिक व धार्मिक दायित्व है। रुधौली नगर में गोवंश के उचित रखरखाव और उनके हरे चारे-पानी की व्यवस्था के लिए नगर प्रशासन पूरी निष्ठा से प्रयासरत है। संवाद, चेयरमैन ने कहा कि गो माता में 33 कोटि देवी-देवताओं का निवास होता है। नवरात्र में जब जगत जननी मां दुर्गा की आराधना होती है, तब गो पूजन करने से समस्त देवी-देवताओं का एक साथ आशीर्वाद मिलता है।गो सेवा और संरक्षण करना हर नागरिक का नैतिक व धार्मिक दायित्व है। रुधौली नगर में गोवंश के उचित रखरखाव और उनके हरे चारे-पानी की व्यवस्था के लिए नगर प्रशासन पूरी निष्ठा से प्रयासरत है। संवाद,

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रुधौली। महासप्तमी पर रुधौली चेयरमैन धीरसेन निषाद ने नगर पंचायत के इंदिरा नगर वार्ड में स्थित कान्हा गोशाला में गो पूजन किया। गो माता का माल्यार्पण कर आरती उतारी और गुड़, चना व हरा चारा खिलाकर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।