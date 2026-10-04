Basti News: शिक्षक एमएलसी का चुनाव 23 को

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निर्वाचन की अधिसूचना 29 सितंबर को जारी हो चुकी है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि छह अक्तूबर है। सात अक्तूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नौ अक्तूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। विज्ञापन

23 अक्तूबर को सुबह आठ से शाम चार बजे तक मतदान होगा। मतगणना 27 अक्तूबर को होगी और निर्वाचन प्रक्रिया 31 अक्तूबर तक पूरी कर ली जाएगी। जिला निर्वाचन कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यहां दूरभाष नंबर 05542-246810 पर संपर्क किया जा सकता है। संवाद निर्वाचन की अधिसूचना 29 सितंबर को जारी हो चुकी है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि छह अक्तूबर है। सात अक्तूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नौ अक्तूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।23 अक्तूबर को सुबह आठ से शाम चार बजे तक मतदान होगा। मतगणना 27 अक्तूबर को होगी और निर्वाचन प्रक्रिया 31 अक्तूबर तक पूरी कर ली जाएगी। जिला निर्वाचन कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यहां दूरभाष नंबर 05542-246810 पर संपर्क किया जा सकता है। संवाद

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बस्ती। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की रिक्त होने वाली सीट के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। वर्तमान सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी का कार्यकाल छह दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार 23 अक्तूबर को मतदान और 27 को मतगणना होगी।