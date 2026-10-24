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Basti News: तेज रफ्तार टेंपो पलटा, दो महिलाओं समेत चार घायल

Sat, 24 Oct 2026 02:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:23 AM IST
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Speeding tempo overturns; four injured, including two women
कप्तानगंज। थाना क्षेत्र के महुलानी बाजार के पास शुक्रवार तेज रफ्तार टेंपो बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में दो महिलाओं समेत चार यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को सीएचसी कप्तानगंज पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
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दुबौलिया कस्बे के रवि कुमार (35) अपने परिवार और कस्बे के अन्य लोगों के साथ बस्ती शहर में मेला देखने गए थे। वहां से घर लौट रहे थे। शुक्रवार तड़के करीब तीन बजे महुलानी बाजार के पास टेंपो अनियंत्रित होकर पलट गया। रवि कुमार, उनकी पत्नी पूजा (30), सुशील कुमार की पत्नी संगीता (40) और उनकी बेटी नित्या (18) गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायलों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें अस्पताल पहुंचाने में मदद की। थानाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संवाद
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