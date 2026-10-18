Basti News: सातवीं की छात्रा अनन्या बनीं एक दिन की थानाध्यक्ष, उनके नेतृत्व में लगा पिंक समाधान दिवस

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कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, जितियापुर-छावनी की छात्राओं को थाना परिसर का भ्रमण कराया गया। इस दौरान उन्हें थानाध्यक्ष के दायित्वों, पुलिस की कार्यप्रणाली और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। छात्राओं को साइबर अपराध, यातायात सुरक्षा, आपातकालीन सेवाओं, पॉक्सो एक्ट, गुड टच-बैड टच और मानव तस्करी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं।साथ ही नए आपराधिक कानूनों, मोबाइल के फायदे व नुकसान, नशे के दुष्प्रभाव और स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया गया। छात्राओं ने थाना प्रभारी कार्यालय, मिशन शक्ति केंद्र, साइबर हेल्प डेस्क, आईजीआरएस डेस्क, सीसीटीएनएस कार्यालय, जीडी कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क और महिला व पुरुष बंदीगृह का भ्रमण किया। पुलिसकर्मियों ने उन्हें महिला सुरक्षा, नारी सम्मान और स्वावलंबन के बारे में जानकारी दी। यह कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देश, एएसपी श्यामकांत के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी हर्रैया स्वर्णिमा सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राणा डीपी सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया।