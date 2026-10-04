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Basti News: गांवों में आपूर्ति बहाल कराने मैदान में उतरे उच्चाधिकारी

Sun, 04 Oct 2026 12:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:46 AM IST
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Senior officials came to the field to restore supply in the villages
हर्रैया। तूफान और बारिश के दौरान टूटे खंभों व तारों के कारण क्षेत्र के दर्जनों गांवों में बाधित विद्युत आपूर्ति अब बहाल होने लगी है। शासन स्तर पर लगातार मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेकर विद्युत विभाग के उच्चाधिकारी शनिवार को जिले में पहुंचे। नोडल अधिकारी की मौजूदगी में प्रभावित गांवों में मरम्मत कार्य तेज कराया गया।
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शनिवार को एमडी संदीप कुमार समेत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों ने जिले में पहुंचकर दैवीय आपदा के बाद विद्युत व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की जानकारी ली और जल्द से जल्द आपूर्ति सामान्य करने के निर्देश दिए। इसके बाद नोडल अधिकारी अशोक सुंदरम हर्रैया उपकेंद्र से जुड़े उन गांवों में पहुंचे, जहां पिछले आठ दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित थी।
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विद्युत कर्मियों, विभागीय ठेकेदार और मजदूरों की टीम लगाकर नागपुर, चैनपुर, बरहपुर कुंवर, मझगवां समेत अन्य गांवों में गिरे पेड़ हटाए गए। क्षतिग्रस्त खंभों को हटाकर नए खंभे लगाए गए और तार जोड़कर कई गांवों में आपूर्ति बहाल की गई।
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एसडीओ डीएन शर्मा ने बताया कि नोडल अधिकारी की मौजूदगी में कई गांवों में आपूर्ति शुरू करा दी गई है। कुछ गांवों में अभी भी पूरी तरह आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है। खेतों में फसल और जलभराव के कारण मरम्मत कार्य में दिक्कत आ रही है। एक-दो दिन में सभी फीडरों से जुड़े गांवों और मजरों में आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद है।
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