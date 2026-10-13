Basti News: वाल्टरगंज शुगर मिल नीलाम करने का विरोध, सौंपा ज्ञापन

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प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विक्रांत सिंह और चंद्रेश प्रताप सिंह ने किया। ज्ञापन में कहा गया कि चीनी मिल बस्ती जिले के विकास और रोजगार की रीढ़ है। इससे हजारों किसान और सैकड़ों कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। मिल बंद कर नीलाम किया गया तो हजारों किसानों की आय का स्रोत छिन जाएगा और पूरा क्षेत्र आर्थिक संकट में डूब जाएगा।उन्होंने मिल की नीलामी प्रक्रिया रोकने, बकाया देयक के भुगतान मिल प्रांगण में पड़े कबाड़, शीरा व ब्राउन शुगर से करने, शेष बकाया मिल के चलने के बाद देने का प्रावधान करने की मांग की गई। कहा कि यह चीनी मिल सत्र 2019-2020 व 2021-2022 में चलने के लिए ट्रायल कर खड़ी की गई थी। ऐसी तैयार मिल को कबाड़ घोषित कर नीलाम करना किसानों व कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा।इस मौके पर सत्येंद्र बहादुर सिंह, मुकेश श्रीवास्तव, रामणी राजभर, मनीष राजभर, मेवालाल, जसवंत सिंह, जयंत पाल आदि मौजूद रहे।