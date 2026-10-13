Basti News: पंचायत सहायकों ने बीडीओ को सौंपा ज्ञापन

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अधिकांश पंचायत सहायकों को समय से मानदेय नहीं मिल रहा है, शेष बकाया मानदेय का अविलंब भुगतान कराया जाए। एक जून के शासनादेश के तहत पंचायत सहायकों को जनपद स्तर से विभागीय परिचय पत्र जारी करने के आदेश थे, लेकिन अभी तक किसी भी पंचायत सहायक को आईडी कार्ड नहीं मिला है। प्रमुख सचिव पंचायती राज के आदेश के तहत ग्राम सचिवालयों पर आधार सेंटर स्थापित करने के निर्देश थे, जिससे ग्रामीणों को भटकना न पड़े, इस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।अतिशीघ्र मांगों को पूरा नहीं किए जाने पर ग्राम सचिवालयों के संचालन में बाधा उत्पन्न होगी, जिसकी जिम्मेदारी विभाग की होगी। इस दौरान अजीत कुमार वर्मा, विवेक पाल, विजय कुमार आदि मौजूद रहे। संवाद