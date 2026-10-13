Basti News: पंचायत सहायकों ने बीडीओ को सौंपा ज्ञापन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:11 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:11 AM IST
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लालगंज। पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन ब्लॉक शाखा कुदरहा के पदाधिकारियों ने सोमवार को चार सूत्री मांगों का ज्ञापन बीडीओ को सौंपा। ब्लॉक अध्यक्ष संदीप यादव व महामंत्री राजन पटेल के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि शासन के आदेशों के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
अधिकांश पंचायत सहायकों को समय से मानदेय नहीं मिल रहा है, शेष बकाया मानदेय का अविलंब भुगतान कराया जाए। एक जून के शासनादेश के तहत पंचायत सहायकों को जनपद स्तर से विभागीय परिचय पत्र जारी करने के आदेश थे, लेकिन अभी तक किसी भी पंचायत सहायक को आईडी कार्ड नहीं मिला है। प्रमुख सचिव पंचायती राज के आदेश के तहत ग्राम सचिवालयों पर आधार सेंटर स्थापित करने के निर्देश थे, जिससे ग्रामीणों को भटकना न पड़े, इस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
अतिशीघ्र मांगों को पूरा नहीं किए जाने पर ग्राम सचिवालयों के संचालन में बाधा उत्पन्न होगी, जिसकी जिम्मेदारी विभाग की होगी। इस दौरान अजीत कुमार वर्मा, विवेक पाल, विजय कुमार आदि मौजूद रहे। संवाद
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अधिकांश पंचायत सहायकों को समय से मानदेय नहीं मिल रहा है, शेष बकाया मानदेय का अविलंब भुगतान कराया जाए। एक जून के शासनादेश के तहत पंचायत सहायकों को जनपद स्तर से विभागीय परिचय पत्र जारी करने के आदेश थे, लेकिन अभी तक किसी भी पंचायत सहायक को आईडी कार्ड नहीं मिला है। प्रमुख सचिव पंचायती राज के आदेश के तहत ग्राम सचिवालयों पर आधार सेंटर स्थापित करने के निर्देश थे, जिससे ग्रामीणों को भटकना न पड़े, इस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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अतिशीघ्र मांगों को पूरा नहीं किए जाने पर ग्राम सचिवालयों के संचालन में बाधा उत्पन्न होगी, जिसकी जिम्मेदारी विभाग की होगी। इस दौरान अजीत कुमार वर्मा, विवेक पाल, विजय कुमार आदि मौजूद रहे। संवाद
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