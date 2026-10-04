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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Nauli players dominated in Kho-Kho

Basti News: खो-खो में नौली के खिलाड़ियों का रहा दबदबा

Sun, 04 Oct 2026 12:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:40 AM IST
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Nauli players dominated in Kho-Kho
नगर बाजार। गांधी जयंती पर शुक्रवार को क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय नौली में जनपद स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता हुई। इसमें नौली की टीम के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। बालक वर्ग में टीम कैप्टन प्रिंस और बालिका वर्ग में सोनिया ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। प्रधानाचार्य नेबूलाल, जिला व्यायाम शिक्षक भूपेश कुमार सिंह ने प्रतियोगिता शुरू कराई। जिला व्यायाम शिक्षक ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के साथ उनमें अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना का विकास करते हैं। इस मौके पर शिक्षक सुनील कुमार, अरुण भारती, पवन मिश्र, महेंद्र कुमार और गिरिजेश कुमार मौजूद रहे। संवाद
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