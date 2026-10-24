Basti News: करवाचौथ से पहले बाजारों में रौनक, शृंगार सामग्री की खरीदारी में जुटीं महिलाएं

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करवाचौथ पर महिलाएं पति की लंबी उम्र और अखंड सुहाग की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन सोलह शृंगार और पूजा का विशेष महत्व होता है। इसी को देखते हुए महिलाएं त्योहार पर पहनने के लिए नई साड़ी और सूट के साथ चूड़ियां, बिंदी, कंगन और आभूषण खरीद रही हैं। पूजा की थाली, करवा, छलनी और दीपक समेत अन्य पूजन सामग्री की भी मांग बढ़ रही है। कुछ महिलाएं पूजा की थाली को विशेष रूप से सजवा रही हैं।मेहंदी और ब्यूटी पार्लर में भी बढ़ेगी भीड़शालीमार मार्केट के दुकानदार रवि, पंकज और साहिल के अनुसार, करवाचौथ पर मेहंदी लगवाने के लिए महिलाएं विशेष तैयारी करती हैं। 27 और 28 अक्तूबर को मेहंदी की दुकानों पर भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। महिलाएं हाथों पर आकर्षक डिजाइन बनवाने के साथ पारंपरिक रंगों की चूड़ियां भी पसंद कर रही हैं। वहीं, ब्यूटी पार्लरों में सजने-संवरने के लिए महिलाएं पहले से बुकिंग करा रही हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कुछ पार्लरों में सजावट और मेकअप पर विशेष छूट भी दी जा रही है। त्योहार के दिन नजदीक आने के साथ बाजारों में खरीदारी और बढ़ने की उम्मीद है।