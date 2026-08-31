Basti News: आरोग्य मेले में वायरल फीवर और खांसी के मरीजों की रही लंबी कतार
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:15 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:15 AM IST
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बस्ती। जिले के 39 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) पर रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया। बारिश और उमस के बीच मेले में वायरल फीवर, सर्दी-जुकाम, खांसी और त्वचा संबंधी रोगों की शिकायत लेकर बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे। कुल 1456 मरीजों का उपचार किया गया।
नगरीय पीएचसी बरदहिया में चिकित्सक डॉ. इंद्रावती कुमारी ने 48 मरीजों की जांच की। उन्होंने बताया कि वायरल संक्रमण से पीड़ित मरीज अधिक पहुंचे। पीएचसी नरहरिया में डॉ. आरपी सिंह ने 41 मरीजों को परामर्श दिया। यहां फंगल इंफेक्शन के मरीज अधिक मिले।
कलवारी संवाद के अनुसार, सीएचसी बहादुरपुर में 23 मरीजों का उपचार किया गया। डॉ. पवन कुमार ने बताया कि बुखार, सर्दी-जुकाम, खांसी, सांस, पेट दर्द और त्वचा संबंधी समस्या वाले मरीज पहुंचे।
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मुंडेरवा संवाद के अनुसार, सीएचसी मुंडेरवा में 17 मरीज पहुंचे। डॉ. भानू प्रताप गिरि ने बताया कि बारिश और उमस के चलते फंगल इंफेक्शन और वायरल संक्रमण के मरीज बढ़े हैं। फार्मासिस्ट विनोद आजाद, लक्ष्मी त्रिपाठी, दीक्षा श्रीवास्तव और राजेश यादव ने सहयोग किया। पीएचसी ओड़वारा में मरीजों की संख्या कम रही।
वाल्टरगंज संवाद के अनुसार, चिकित्सक के न होने पर फार्मासिस्ट उमेश सिंह ने 35 मरीजों की जांच की। एलटी कनिष्क चित्रगुप्त ने रक्त की जांच की।
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नगरीय पीएचसी बरदहिया में चिकित्सक डॉ. इंद्रावती कुमारी ने 48 मरीजों की जांच की। उन्होंने बताया कि वायरल संक्रमण से पीड़ित मरीज अधिक पहुंचे। पीएचसी नरहरिया में डॉ. आरपी सिंह ने 41 मरीजों को परामर्श दिया। यहां फंगल इंफेक्शन के मरीज अधिक मिले।
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कलवारी संवाद के अनुसार, सीएचसी बहादुरपुर में 23 मरीजों का उपचार किया गया। डॉ. पवन कुमार ने बताया कि बुखार, सर्दी-जुकाम, खांसी, सांस, पेट दर्द और त्वचा संबंधी समस्या वाले मरीज पहुंचे।
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मुंडेरवा संवाद के अनुसार, सीएचसी मुंडेरवा में 17 मरीज पहुंचे। डॉ. भानू प्रताप गिरि ने बताया कि बारिश और उमस के चलते फंगल इंफेक्शन और वायरल संक्रमण के मरीज बढ़े हैं। फार्मासिस्ट विनोद आजाद, लक्ष्मी त्रिपाठी, दीक्षा श्रीवास्तव और राजेश यादव ने सहयोग किया। पीएचसी ओड़वारा में मरीजों की संख्या कम रही।
वाल्टरगंज संवाद के अनुसार, चिकित्सक के न होने पर फार्मासिस्ट उमेश सिंह ने 35 मरीजों की जांच की। एलटी कनिष्क चित्रगुप्त ने रक्त की जांच की।