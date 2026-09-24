Basti News: कस्तूरबा विद्यालय कर्मियों ने विधायक को सौंपा मांग पत्र

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संघ की अध्यक्ष रंजना सिंह, उपाध्यक्ष साधना शुक्ला और महामंत्री वत्सला श्रीवास्तव ने कहा कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के कर्मचारियों पर 24 घंटे ड्यूटी का दबाव रहता है। उन्होंने कर्मचारियों राहत देने और नियमानुसार चिकित्सकीय अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। विज्ञापन

प्रतिनिधिमंडल ने सभी कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने, हर वर्ष होने वाली नवीनीकरण प्रक्रिया समाप्त कर सेवा स्थायी करने और वेतन में सम्मानजनक वृद्धि की मांग की। संघ की अध्यक्ष रंजना सिंह, उपाध्यक्ष साधना शुक्ला और महामंत्री वत्सला श्रीवास्तव ने कहा कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के कर्मचारियों पर 24 घंटे ड्यूटी का दबाव रहता है। उन्होंने कर्मचारियों राहत देने और नियमानुसार चिकित्सकीय अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की।प्रतिनिधिमंडल ने सभी कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने, हर वर्ष होने वाली नवीनीकरण प्रक्रिया समाप्त कर सेवा स्थायी करने और वेतन में सम्मानजनक वृद्धि की मांग की।

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हर्रैया। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संघ बस्ती के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को हर्रैया विधायक अजय सिंह से उनके लजघटा स्थित आवास पर मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने विद्यालय कर्मियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर छह सूत्रीय मांगपत्र विधायक को सौंपकर समाधान की मांग की।