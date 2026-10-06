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Basti News: सगरा और करमहिया में प्रसव केंद्र संचालित कराने के निर्देश

Tue, 06 Oct 2026 01:49 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:49 AM IST
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Instructions issued to make delivery centers operational in Sagra and Karamhiya.
भानपुर। एडिशनल सीएमओ डॉ. सियाराम यादव ने दोपहर लगभग एक बजे सीएचसी का निरीक्षण किया। उन्होंने सगरा और करमहिया प्रसव केंद्र को संचालित करने के निर्देश दिए। सीएचसी अधीक्षक डॉ. सचिन चौधरी ने बताया कि एसीएमओ ने उपस्थिति पंजिका, ओपीडी के साथ अस्पताल में जन्म- मृत्यु पंजीकरण पटल का जायजा लिया। पटल संचालक राजेश कुमार से जन्म-मृत्यु पंजीकरण संबंधी अभिलेखों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने 21 दिन के भीतर जन्म-मृत्यु का पंजीकरण करना आवश्यक बताया। निरीक्षण के पश्चात उन्होंने रामनगर ब्लॉक पहुंचकर सेवा संकल्प अभियान के तहत लगे स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल पर मौजूद चिकित्सकों की उपस्थिति भी जांची। संवाद
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