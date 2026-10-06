Basti News: खातों की फीडिंग न होने से मानदेय भुगतान में होगी देरी

विज्ञापन

शासन से बेसिक विभाग को अनुदेशकों व शिक्षामित्रों के सितंबर व अक्तूबर के मानदेय का बजट जारी हो गया है। कुल 9.6 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इस बार इनके मानदेय का भुगतान स्पर्श पोर्टल से होना है। इसलिए सभी विकासखंडों से इनके बैंक विवरण मांगे गए थे। विक्रमजोत व कप्तानगंज के अनुदेशकों का विवरण आ गया है। वहीं नगर क्षेत्र, विक्रमजोत सहित चार ब्लॉकों से शिक्षामित्रों का भी विवरण आ गया है, जिनकी फीडिंग का कार्य चल रहा है। अन्य ब्लॉकों से विवरण अभी तक नहीं मिल पाया है।338 अनुदेशक हैं कार्यरतजिले में 338 अनुदेशक और 2200 शिक्षामित्र सेवा दे रहे हैं। अनुदेशक संघ के जिलाध्यक्ष अमित सिंह ने अनुदेशकों से अपील की है कि वे अपने बैंक खाता का विवरण बीआरसी पर समय से उपलब्ध करा दें। बीएसए अनूप कुमार ने बताया कि 20 अक्तूबर तक सभी के फीडिंग के कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।