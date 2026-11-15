Basti News: लेखपाल संघ के स्थापना दिवस पर मरीजों में बांटे फल

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संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पॉलीटेक्निक चौराहा स्थित कुष्ठाश्रम पहुंचकर मरीजों में कंबल, फल और मिष्टान्न वितरित किया। इसके साथ ही जिला चिकित्सालय बस्ती के विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों को फल बांटे गए। संगठन के सदस्यों ने मरीजों का हालचाल भी जाना। बस्ती सदर लेखपाल संघ के अध्यक्ष महेंद्र कुमार यादव, मंत्री देवेंद्र कुमार, जिला कोषाध्यक्ष अरविंद गौतम, लेखपाल इम्तियाज हुसैन, रवीश सिंह, कपिल शुक्ला, अरविंद यादव, भूपेंद्र दुबे, धर्मेंद्र कुमार, विनोद चौधरी, सुरेंद्र प्रताप, अंकिता सिंह और पुष्पेंद्र मौजूद रहे।लेखपाल संघ ने मनाया स्थापना दिवसरुधौली। तहसील सभागार में शनिवार को उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का 65वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तहसील अध्यक्ष पंकज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ जिला मंत्री अंकित चौधरी, आरपी मिश्रा और अमन जायसवाल ने केक काटकर किया। इसके बाद संघ के संस्थापक स्वर्गीय मुरारी लाल शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। जिला मंत्री अंकित चौधरी ने कहा कि लेखपाल संघ कर्मचारियों के हक और हितों की लड़ाई मजबूती से लड़ता रहेगा। इस दौरान प्रमोद चौधरी, सुनील, प्रांशु, मोहित, विपिन, विनय, मोहित कुमार और सूर्य प्रकाश सहित अन्य लेखपाल मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि जिले की चारों तहसीलों में स्थापना दिवस मनाया गया।लेखपालों को राजस्व प्रशासन की रीढ़ बतायाहर्रैया। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का 65वां स्थापना दिवस शनिवार को हर्रैया तहसील सभागार में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ तहसीलदार नीरज कुमार त्रिपाठी ने संगठन के संस्थापक पंडित मुरारी लाल शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। उन्होंने लेखपालों को राजस्व प्रशासन की रीढ़ बताते हुए ईमानदारी और पारदर्शिता से कार्य करने का आह्वान किया। जिला अध्यक्ष डॉ. राजेश पांडेय ने संगठन के संघर्षों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए एकजुटता को सबसे बड़ी ताकत बताया। तहसील अध्यक्ष कृष्ण मोहन पटेल ने संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प दिलाया। इस दौरान तहसील मंत्री दुर्गेश द्विवेदी, वीरेंद्र प्रताप मौर्य, भोला पासवान, सतीश पटेल मौजूद रहे।