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भदावल गांव निवासी भगवान दत्त पुत्र प्रभू बृहस्पतिवार दोपहर दवा लेकर घर लौट रहे थे। रास्ते में सतीबुआ के स्थान पर एक बाइक सवार मिला। उसने संसारीपुर में कारखाना होने और भगवान दत्त के बेटे की फल की दुकान पर आने-जाने की बात कहकर उनका विश्वास जीत लिया। कटासे में ननिहाल होने का हवाला देकर परिचय बढ़ाया और आवास ऑनलाइन कराने का झांसा देकर उन्हें बाइक पर बैठाकर अयोध्या ले गया।आरोप है कि अयोध्या में आधार कार्ड के माध्यम से उनके खाते से 30 हजार रुपये निकलवा लिए। इसके अलावा पास रखे 11 हजार रुपये नकद भी ले लिए। इसके बाद आरोपी ने बाइक में धक्का लगाने के लिए कहा। भगवान दत्त के बाइक से उतरते ही उन्हें सड़क पर गिरा दिया और बाइक लेकर फरार हो गया।रात करीब 8:30 बजे भगवान दत्त ने भदावल निवासी विवेक सिंह को फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद मंगल प्रसाद और प्रमोद ब्लोरो कार से अयोध्या पहुंचे और उन्हें घर लेकर आए। एसबीआई की भदावल शाखा से बैंक स्टेटमेंट निकलवाने पर खाते से 30 हजार रुपये निकलने की पुष्टि हुई।भदावल बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति बुजुर्ग को बाइक पर बैठाकर हर्रैया की तरफ ले जाता दिखाई दिया है। पुलिस अन्य स्थानों पर लगे कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है।प्रभारी निरीक्षक हर्रैया गोविंद प्रसाद ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। मामले की जांच की जा रही है।