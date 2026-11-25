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नगर बाजार। कप्तानगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत ऐठीडीह में मंगलवार को भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा ऐठी गांव से शुरू होकर मनोरमा नदी के तट पर पहुंची। यहां श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से जल भरा और कलश लेकर गांव लौटे। यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं के शामिल होने से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। कलश यात्रा में पंकज तिवारी, हेमंत तिवारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और क्षेत्रवासी शामिल हुए। कथा का आयोजन ग्राम ऐठी, पोस्ट कौड़ीकोल निवासी श्री शिवकुमार तिवारी के आवास पर हो रहा है। संवाद