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Basti News: हर्रैया में प्रधान के काम की शिकायत पर धमकी देने का आरोप

Sun, 04 Oct 2026 12:38 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:38 AM IST
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Allegation of threatening on complaint about the work of the Pradhan in Harraiya
बस्ती। हर्रैया थाना क्षेत्र के सहसराव गांव निवासी शेषपाल ने ग्राम प्रधानी से जुड़ी शिकायत को लेकर दो लोगों पर गाली और धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने अजय वर्मा और पुनीत वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायतकर्ता के अनुसार 17 अगस्त को आरोपियों ने गाली देते हुए मारने के लिए दौड़ाया। बाद में मोबाइल फोन से भी कॉल कर धमकी दी गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए विवेचना शुरू की है। संवाद
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