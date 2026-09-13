Basti News: 20 लाख लेकर दूसरे को बैनामा करने का आरोप

विज्ञापन

रुधौली क्षेत्र के औराडीह निवासी दिलीप कुमार चौधरी के अनुसार बस्ती खास में अलग-अलग मौजों की जमीन के बैनामे के लिए आरोपियों ने चेक और नकद के माध्यम से 20 लाख रुपये लिए और दो साल तक बैनामा नहीं किया। बाद में जमीन का बैनामा शोभा देवी और इकबाल अहमद के नाम कर दिया गया। रुपये वापस मांगने पर जान-माल की धमकी दी गई।मामले में डफाली टोला निवासी राम बचन, बांसी रोड के पांडेय बाजार निवासी शोभा देवी, राजा बाजार निवासी इकबाल अहमद, पवन कुमार जायसवाल, शुभम गुप्ता और समीर अहमद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। संवाद