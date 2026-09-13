Basti News: 20 लाख लेकर दूसरे को बैनामा करने का आरोप
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:29 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:29 AM IST
विज्ञापन
पुरानी बस्ती। जमीन का बैनामा कराने के नाम पर 20 लाख रुपये लेने और बाद में उसी जमीन का बैनामा दूसरे के नाम करने के आरोप में न्यायालय के आदेश से पुरानी बस्ती पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
रुधौली क्षेत्र के औराडीह निवासी दिलीप कुमार चौधरी के अनुसार बस्ती खास में अलग-अलग मौजों की जमीन के बैनामे के लिए आरोपियों ने चेक और नकद के माध्यम से 20 लाख रुपये लिए और दो साल तक बैनामा नहीं किया। बाद में जमीन का बैनामा शोभा देवी और इकबाल अहमद के नाम कर दिया गया। रुपये वापस मांगने पर जान-माल की धमकी दी गई।
मामले में डफाली टोला निवासी राम बचन, बांसी रोड के पांडेय बाजार निवासी शोभा देवी, राजा बाजार निवासी इकबाल अहमद, पवन कुमार जायसवाल, शुभम गुप्ता और समीर अहमद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
रुधौली क्षेत्र के औराडीह निवासी दिलीप कुमार चौधरी के अनुसार बस्ती खास में अलग-अलग मौजों की जमीन के बैनामे के लिए आरोपियों ने चेक और नकद के माध्यम से 20 लाख रुपये लिए और दो साल तक बैनामा नहीं किया। बाद में जमीन का बैनामा शोभा देवी और इकबाल अहमद के नाम कर दिया गया। रुपये वापस मांगने पर जान-माल की धमकी दी गई।
विज्ञापन
मामले में डफाली टोला निवासी राम बचन, बांसी रोड के पांडेय बाजार निवासी शोभा देवी, राजा बाजार निवासी इकबाल अहमद, पवन कुमार जायसवाल, शुभम गुप्ता और समीर अहमद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। संवाद
विज्ञापन