फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Academy Eleven defeated Basti Warriors by 19 runs.

Basti News: एकेडमी इलेवन ने बस्ती वॉरियर्स को 19 रन से हराया

Tue, 06 Oct 2026 01:52 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:52 AM IST
विज्ञापन
Academy Eleven defeated Basti Warriors by 19 runs.
ऋतिक के हरफनमौला प्रदर्शन से टीम को मिली जीत, बने मैन ऑफ द मैच
विज्ञापन

बस्ती। खैर इंटर कॉलेज के क्रिकेट मैदान पर सोमवार को अंडर-12 ग्रुप के मुकाबले में एकेडमी इलेवन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बस्ती वॉरियर्स को 19 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए एकेडमी इलेवन की टीम 24.3 ओवर में 118 रन पर ऑलआउट हो गई। जवाब में बस्ती वॉरियर्स की टीम 21.2 ओवर में 99 रन पर सिमट गई।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी एकेडमी इलेवन की ओर से अंजनेय प्रताप ने 37, ऋतिक ने 21, अविरल ने 14 और अंकित ने नौ रन बनाए। बस्ती वॉरियर्स की ओर से बृजेश ने तीन, जबकि रुद्र पाल और आयुष ने दो-दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बस्ती वॉरियर्स की टीम 99 रन ही बना सकी। अनुराग ने 24, आयुष ने 11, जैद ने आठ और लेख सोनी ने सात रन का योगदान दिया। एकेडमी इलेवन की ओर से ऋतिक और सक्षम ने तीन-तीन तथा अंकित चौधरी ने दो विकेट चटकाए। शानदार प्रदर्शन के लिए ऋतिक श्रीवास्तव को मैन ऑफ द मैच चुना गया। कोच आलोक वर्मा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed