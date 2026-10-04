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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   A woman jumped into the Visuhi river from the Gharighat bridge, and a police officer saved her life.

Basti News: घारीघाट पुल से विसुही नदी में कूदी महिला, पुलिसकर्मी ने बचाई जान

Sun, 04 Oct 2026 12:38 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:38 AM IST
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A woman jumped into the Visuhi river from the Gharighat bridge, and a police officer saved her life.
बभनान। पड़ोसी जिले गोंडा के खोड़ारे थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक महिला घारीघाट पुल से विसुही नदी में कूद गई। उसे डूबता देख पुलिसकर्मी ने नदी में छलांग लगा दी। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से महिला को सकुशल बाहर निकालकर सीएचसी बभनजोत भेजा गया। सबना गांव निवासी लालमन वर्मा की बेटी शालू (32) शनिवार सुबह करीब साढ़े सात बजे घारीघाट पुल पर पहुंचीं और नदी में छलांग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक ज्ञान सिंह पुलिस टीम के साथ पहुंचे और नाव मंगवाई। इसी बीच शालू को डूबता देख दीवान संदीप कुमार ने नदी में छलांग लगा दी। पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों की मदद से उन्हें नदी से बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद एंबुलेंस से प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी बभनजोत भेजा गया।
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प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शालू की शादी बस्ती जिले के रुधौली थाना क्षेत्र के चैसार गांव निवासी विकास वर्मा से हुई है। पुलिस के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के चलते वह काफी समय से मायके में रह रही थीं और उनका इलाज चल रहा था। समय रहते महिला को नदी से बाहर निकाल लिया गया।
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