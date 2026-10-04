Basti News: जनपदीय कबड्डी प्रतियोगिता में 44 टीमों ने दिखाया दम

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प्रतियोगिता का उद्घाटन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री अनिरुद्ध त्रिपाठी, युवा भाजपा नेता अभिनव उपाध्याय और विद्यालय प्रबंधक रविंद्र नाथ उपाध्याय ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर किया। अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया।अंडर-17 बालक वर्ग के उद्घाटन मुकाबले में गन्ना विकास इंटर कॉलेज मुंडेरवा ने आदर्श इंटर कॉलेज सल्टौआ को हराया। अंडर-19 बालक वर्ग में झिनकू लाल त्रिवेणी राम चौधरी इंटर कॉलेज कलवारी ने महादेव शुक्ल किसान इंटर कॉलेज गौर को शिकस्त दी।अंडर-14 बालिका वर्ग में बेसिक शिक्षा विभाग की टीम प्रथम और आयोजक विद्यालय की टीम द्वितीय रही। अंडर-17 बालिका वर्ग में श्री नरेंद्र प्रसाद मिश्र शांति देवी इंटर कॉलेज बढ़नी प्रथम और मुंडेरवा द्वितीय रहा। अंडर-19 बालिका वर्ग में औद्योगिक विकास इंटर कॉलेज बिहरा प्रथम और किसान इंटर कॉलेज भानपुर द्वितीय रहा। अंडर-19 बालक वर्ग में नेशनल इंटर कॉलेज हर्रैया प्रथम और किसान इंटर कॉलेज भानपुर द्वितीय रहा।संचालन डॉ. अजय कुमार शुक्ल ने किया। निर्णायक मंडल में शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रदीप कुमार त्रिपाठी, प्रभाकर ओझा और मंडलीय सचिव अमित कुमार यादव शामिल रहे। प्रधानाचार्य संदीप कुमार श्रीवास्तव ने अतिथियों और शिक्षकों के प्रति आभार जताया।इस दौरान प्रमोद कुमार उपाध्याय, चक्रपाणि पाठक, रामभवन, कृष्णदेव दुबे, वीरेंद्र प्रसाद उपाध्याय, विकास भट्ट और नवनीत पांडेय समेत अन्य मौजूद रहे।