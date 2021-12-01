Bareilly News: शादी की जिद को लेकर प्रेमी के दरवाजे पर पहुंची युवती

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ग्रामीणों ने बताया कि युवती का पड़ोसी गांव के युवक से प्रेम-प्रसंग है। युवती शादी का दबाव बना रही थी, मगर युवक तैयार नहीं था। नाराज युवती बुधवार को प्रेमी के दरवाजे पर पहुंच गई। वह शादी की जिद करने लगी।हंगामा होता देख बड़ी संख्या में लोग जुट गए। दोनों के परिवार के लोग भी पहुंच गए। उन्होंने समझाने की कोशिश की मगर, युवती निकाह की जिद पर अड़ी रही। काफी देर तक यहां हंगामा होता रहा। इसके बाद युवती मां के साथ नवाबगंज थाने पहुंच गई।पुलिस से शिकायत की जानकारी होने पर दबाव में आए युवक के परिजनों ने पंचायत की। पंचायत में जल्द निकाह कराने की सहमति बनी। इसके बाद युवती पुलिस से शिकायत किए बिना ही घर चली गई। सीओ नीलेश मिश्रा ने बताया कि इस प्रकरण की जानकारी उन्हें नहीं मिली। कोई तहरीर भी अब तक थाने में नहीं दी गई है।