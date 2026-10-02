Bareilly News: विधि छात्रा की हत्या के आरोपी यश साहू ने किया समर्पण, जेल गया

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यश साहू पर साथी वकील के साथ मिलकर विधि छात्रा की हत्या करने का आरोप है। वह कोतवाली क्षेत्र में दर्ज इस मामले में वांछित चल रहा था। विवेचक इंस्पेक्टर इंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस की सक्रिय पैरवी के कारण यश को 28 सितंबर को अग्रिम जमानत नहीं मिल पाई थी। इससे पहले मामले के मुख्य आरोपी अधिवक्ता गौरव सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह भी जेल में है और उसकी जमानत याचिका भी जिला न्यायालय से खारिज हो चुकी है। विवेचक के अनुसार, अधिवक्ता यश साहू और गौरव सिंह ने मिलकर विधि छात्रा की हत्या कर शव को रामगंगा नदी में फेंक दिया था।