Bareilly News: अस्थायी मरम्मत के 24 घंटे बाद पुल से आवागमन शुरू

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गोरा लोकनाथपुर गांव में पुल की रोड धंस गई थी। इससे पुल पर आवागमन प्रभावित हो गया था। सूचना पर एडीएम, वित्त संतोष बहादुर सिंह, एसडीएम निधि शुक्ला और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। करीब 24 घंटे बाद प्रशासन ने मिट्टी डालकर सड़क को अस्थायी रूप से दुरुस्त कराया, जिसके बाद यातायात सुचारु हो सका।पीचिंग न होने से मंडरा रहा खतराहालांकि ग्रामीणों का कहना है कि रामगंगा के लगातार कटान से क्षेत्र में हर साल सड़क और कृषि भूमि को नुकसान होता है। पूर्व फौजी भानु प्रताप सिंह, प्रमोद कुमार शर्मा, प्रशासक धर्मेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि रामगंगा के कटान में किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन नदी में समा चुकी है। धान, गन्ना और सब्जी समेत कई फसलें भी बर्बाद हुई हैं। उन्होंने पुल के दोनों तरफ पिचिंग का स्थायी कार्य कराने की मांग की, ताकि रामगंगा के कटान से सड़क और किसानों की जमीन को भविष्य में होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।