Bareilly News: बाइकों की टक्कर में होमगार्ड समेत तीन घायल
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:38 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:38 AM IST
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फतेहगंज पश्चिमी। नेशनल हाईवे पर ट्रांसपोर्ट के सामने बृहस्पतिवार को दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में होमगार्ड समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस के अनुसार, थाना मीरगंज के आलमपुर जफराबाद निवासी होमगार्ड विजेंद्र शर्मा मुरादाबाद के शरीफ नगर ठाकुरद्वारा निवासी अजीम अहमद के साथ बाइक से मीरगंज से बरेली की ओर जा रहे थे। तभी सामने से गलत साइड से आ रही बाइक पर सवार मीरगंज के नगरिया सादात निवासी प्रदीप और सुमित से उनकी भिड़ंत हो गई।
टक्कर में होमगार्ड विजेंद्र शर्मा, अजीम अहमद और दूसरी बाइक पर पीछे बैठा शिवम घायल हो गया। राहगीरों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त बाइकों को थाने में खड़ा करा दिया है।
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पुलिस के अनुसार, थाना मीरगंज के आलमपुर जफराबाद निवासी होमगार्ड विजेंद्र शर्मा मुरादाबाद के शरीफ नगर ठाकुरद्वारा निवासी अजीम अहमद के साथ बाइक से मीरगंज से बरेली की ओर जा रहे थे। तभी सामने से गलत साइड से आ रही बाइक पर सवार मीरगंज के नगरिया सादात निवासी प्रदीप और सुमित से उनकी भिड़ंत हो गई।
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टक्कर में होमगार्ड विजेंद्र शर्मा, अजीम अहमद और दूसरी बाइक पर पीछे बैठा शिवम घायल हो गया। राहगीरों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त बाइकों को थाने में खड़ा करा दिया है।
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