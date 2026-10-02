Bareilly News: सेवानिवृत्त अधिकारी के घर से लाखों की चोरी
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:50 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:50 AM IST
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बरेली। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में स्थित वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी के घर में चोरों ने ताला तोड़कर लाखों की चोरी कर ली। प्रेमनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
शास्त्री नगर निवासी अनुरेखा चौहान ने रिपोर्ट कराई कि उनके पति बलराज सिंह भारतीय वायुसेना में थे। वर्तमान में वह कैग विभाग में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पुणे में तैनात है। 15 दिन पहले अनुरेखा बच्चों को लेकर पुणे में पति के पास गई थी। 27 सितंबर को मकान के सामने रहने वाले पड़ोसी ने फोन कॉल कर घर का ताला टूटा होने की सूचना दी। इसके बाद अनुरेखा ने बहन और बहनोई को घर भेजा तो सामान बिखरा हुआ था। बहनोई ने पुलिस को और क्षेत्रीय पार्षद गौरव सक्सेना को सूचना दी। पार्षद गौरव सक्सेना ने अशरफ खां चौकी प्रभारी को सूचना दी।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की। चोर घर में रखे सोने-चांदी के जेवर और 36 हजार रुपये चोरी कर ले गए। हालांकि रात के समय शास्त्रीनगर चौराहे पर पुलिस तैनात रहती है, इसके बाद भी घटना हो गई। सीओ सिटी प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी कैमरों में चोर घर का ताला तोड़ते हुए दिख रहे है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों को चिह्नित करने का प्रयास किया जा रहा है।
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शास्त्री नगर निवासी अनुरेखा चौहान ने रिपोर्ट कराई कि उनके पति बलराज सिंह भारतीय वायुसेना में थे। वर्तमान में वह कैग विभाग में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पुणे में तैनात है। 15 दिन पहले अनुरेखा बच्चों को लेकर पुणे में पति के पास गई थी। 27 सितंबर को मकान के सामने रहने वाले पड़ोसी ने फोन कॉल कर घर का ताला टूटा होने की सूचना दी। इसके बाद अनुरेखा ने बहन और बहनोई को घर भेजा तो सामान बिखरा हुआ था। बहनोई ने पुलिस को और क्षेत्रीय पार्षद गौरव सक्सेना को सूचना दी। पार्षद गौरव सक्सेना ने अशरफ खां चौकी प्रभारी को सूचना दी।
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सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की। चोर घर में रखे सोने-चांदी के जेवर और 36 हजार रुपये चोरी कर ले गए। हालांकि रात के समय शास्त्रीनगर चौराहे पर पुलिस तैनात रहती है, इसके बाद भी घटना हो गई। सीओ सिटी प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी कैमरों में चोर घर का ताला तोड़ते हुए दिख रहे है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों को चिह्नित करने का प्रयास किया जा रहा है।
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