Bareilly News: ट्रैक्टर-ट्राॅली से टकराया टैंकर, गोवंश की मौत, हंगामा

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ग्रामीणों के अनुसार, बृहस्पतिवार शाम सात बजे आंवला-भमोरा रोड पर आंवला की ओर से जा रहे तेल टैंकर से आसपुर गांव मोड़ के समीप हादसा हुआ। यहां पहुंची पुलिस और पूर्व ब्लॉक प्रमुख वेदप्रकाश यादव के समझाने के बाद भी ग्रामीण टैंकर मालिक को बुलाने की बात पर अड़े रहे। सीओ हेमंत उपाध्याय ने बताया कि टैंकर चालक को हिरासत में ले लिया है। ट्रैक्टर मालिक की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।हादसे में गोवंश की मौत के बाद उसे हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने दफन करा दिया और घायल दूसरे गोवंश को उपचार के लिए गोशाला ले गए। संवाद