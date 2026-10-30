Bareilly News: बेखौफ दौड़ रहे रेत भरे डंपर, हादसों का खतरा

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दुनका। धनेटा-शीशगढ़ रोड पर सुबह-शाम रेत से भरे डंपरों की आवाजाही राहगीरों के लिए खतरा बनी हुई है। उत्तराखंड से रेत भरकर आने वाले करीब दर्जन भर डंपर रोजाना शीशगढ़ की ओर से इस मार्ग से गुजरते हैं। तेज रफ्तार और भारी वाहनों की आवाजाही से हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह और शाम के समय डंपरों की आवाजाही अधिक रहती है। सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खनन और परिवहन से जुड़े मामलों में संबंधित विभाग को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए अवगत कराया जाएगा। संवाद