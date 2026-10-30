फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Sand-laden dumpers speeding unchecked; risk of accidents

Bareilly News: बेखौफ दौड़ रहे रेत भरे डंपर, हादसों का खतरा

Fri, 30 Oct 2026 02:36 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
Sand-laden dumpers speeding unchecked; risk of accidents
दुनका। धनेटा-शीशगढ़ रोड पर सुबह-शाम रेत से भरे डंपरों की आवाजाही राहगीरों के लिए खतरा बनी हुई है। उत्तराखंड से रेत भरकर आने वाले करीब दर्जन भर डंपर रोजाना शीशगढ़ की ओर से इस मार्ग से गुजरते हैं। तेज रफ्तार और भारी वाहनों की आवाजाही से हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह और शाम के समय डंपरों की आवाजाही अधिक रहती है। सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खनन और परिवहन से जुड़े मामलों में संबंधित विभाग को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए अवगत कराया जाएगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed