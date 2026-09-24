Bareilly News: गाय मारने की सूचना निकली फर्जी
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Thu, 24 Sep 2026 01:51 AM IST
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नवाबगंज। दलेलनगर गांव के गाय मारने की सूचना फर्जी निकली। मौके पर गई पुलिस तो जानकारी हुई कि ग्रामीणों ने एकराय होकर हिंसक हो रहे गोवंश के नाक में नकेल डालने की योजना बनाई थी। ग्रामीणों ने गोवंश की गर्दन और पैरों को रस्सी से बांध दिया। फिर उसकी नाक में नकेल डाल दी। गले में रस्सी थी, जिस कारण गोवंश का दम घुट गया। इससे वह मर गया। सीओ नवाबगंज नीलेश मिश्रा ने बताया कि सूचना फर्जी निकलने पर मृत गोवंश को मिट्टी में दफन करा दिया गया।
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