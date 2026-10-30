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Bareilly News: तीन दिन बाद दुनका में बिजली आपूर्ति बहाल

Fri, 30 Oct 2026 02:39 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:39 AM IST
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Power supply restored in Dunka after three days
दुनका। कस्बे में तीन दिन से ठप बिजली आपूर्ति बुधवार देर रात बहाल हो गई। बिजली चालू होने से लोगों ने राहत की सांस ली।
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लोगों के अनुसार, सोमवार रात धनेटा-शीशगढ़ रोड पर एक डंपर ने बिजली का खंभा तोड़ दिया था। इससे दुनका के मोहल्ले में बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी। मंगलवार को बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ दो युवकों ने मारपीट की, जिससे मरम्मत का काम बाधित हुआ। बिजली न आने से लोगों के दैनिक कामकाज प्रभावित हो रहे थे। अमर उजाला ने इस समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया। इसके बाद बिजली निगम के कर्मचारियों ने बुधवार देर रात कड़ी मशक्कत कर लाइन ठीक की। एसडीओ विशाल कंसल ने बताया कि बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है और विभाग व्यवस्था सुचारु बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। संवाद
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