Bareilly News: मिलावटी सामग्री से लोगों को सेहत की चिंता

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खाद्य विभाग की टीम ने बुधवार को कस्बे में दीपक स्वीट्स पर छापा मारकर मिल्क केक का सैंपल लिया। इसके साथ मिलावटी सामग्री पर लोगों ने चिंताई जताई। लोगों को मिलावटी दूध से नौनिहालों की सेहत की चिंता है। भाजपा जिला मंत्री डॉ. मीनाक्षी गंगवार ने बताया कि कस्बे में पनीर, खोया, मिठाई, आटा, बेसन, मसाले और सरसों के तेल में मिलावट हो रही है। गृहिणी विमलेश ने कहा कि शुद्ध खाद्य वस्तुएं मिलना मुश्किल हो गया है, जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अधिवक्ता उपेंद्र पाल गंगवार ने मिलावट के मामलों की धीमी सुनवाई पर चिंता जताई। उन्होंने ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर कराने की मांग की है। वहीं, शिक्षक सुरेंद्र वीर गंगवार ने प्रशासन से अभियान चलाकर छापामारी और तुरंत कार्रवाई की अपील की। उन्होंने कहा, मिलावटखोर चंद रुपये के लिए स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं।खाद्य सुरक्षा अधिकारी हिमांशु सिंह ने बताया कि मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान जारी है। कस्बे और ग्रामीण अंचलों में लगातार छापामारी की जा रही है। बुधवार को नगर में मिठाई की दुकान से नमूना भरा गया है। किसी भी हाल में मिलावटी वस्तुएं बाजार में नहीं बिकने दी जाएंगी।वर्जन,त्योहारों का समय है। कस्बे में मिलावटी सामान बिकने की सूचना मिल रही है। खाद्य विभाग की टीम लगातार अभियान चला रही है। स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दी जाएगी। - सचिन कुमार यादव, एसडीएम नवाबगंज