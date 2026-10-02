फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   No proof of employee's death; wife has been drawing pension for 25 years.

Bareilly News: कर्मचारी की मौत का प्रमाण नहीं, पत्नी 25 साल से ले रही पेंशन

Fri, 02 Oct 2026 02:52 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:52 AM IST
विज्ञापन
No proof of employee's death; wife has been drawing pension for 25 years.
बरेली। पूर्ति विभाग के कर्मचारी रहे अशोक मोहन की पत्नी के नाम पर वर्ष 2001 से जारी पारिवारिक पेंशन अब जांच के दायरे में है। आईजीआरएस पर दर्ज शिकायत के मुताबिक, संबंधित पेंशन फाइल में न तो अशोक मोहन का मृत्यु प्रमाणपत्र है, न ही गुमशुदगी से संबंधित पुलिस अभिलेख। अब मुख्य कोषाधिकारी ने तहसील प्रशासन समेत संबंधित विभागों से रिकॉर्ड मांगा है।
विज्ञापन

अधिवक्ता दर्शन सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी है, जबकि सुभाषनगर निवासी मनोज शर्मा, जनकपुरी निवासी आशीष कुमार व अन्य ने आईजीआरएस पर शिकायत की है। शिकायत में पेंशन स्वीकृति और भुगतान के आधार की जांच कराने की मांग की गई है। यह भी पूछा है कि अगर संबंधित कर्मचारी की मृत्यु या गुमशुदगी से जुड़े अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं तो पेंशन की स्वीकृति किन दस्तावेजों के आधार पर हुई है।
विज्ञापन

कोषागार की ओर से तहसीलदार, एसडीएम और खाद्य एवं रसद विभाग को पत्र भेजकर संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए कहा है। इसमें कर्मचारी की मृत्यु या गुमशुदगी से संबंधित रिकॉर्ड के साथ पेंशन पाने वाली महिला की पात्रता से जुड़े दस्तावेज भी मांगे गए हैं। पेंशनभोगी महिला ने पुनर्विवाह तो नहीं किया है, इसका भी सत्यापन कराने के लिए कहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


रिकॉर्ड के अनुसार, अशोक मोहन की पत्नी के रूप में रेखा उर्फ लेखा कुमारी के नाम पर वर्ष 2001 में बिजनौर से पारिवारिक पेंशन का भुगतान शुरू हुआ था। वर्ष 2008 में पेंशन का भुगतान बरेली कोषागार से होने लगा। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, बिजनौर के पूर्ति कार्यालय से संपर्क करने पर भी अशोक मोहन का मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध होने की जानकारी नहीं मिली। शिकायत में गुमशुदगी से संबंधित पुलिस रिकॉर्ड को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

लापता कर्मचारी के मामले में भी दस्तावेज जरूरी
कोषागार कर्मियों के अनुसार, लापता सरकारी कर्मचारी के मामले में आश्रित को पारिवारिक पेंशन देने के लिए अभिलेखों का होना जरूरी है। इसमें गुमशुदगी की सूचना, पुलिस और संबंधित विभाग की कार्रवाई से जुड़े रिकॉर्ड महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए अशोक मोहन के मामले में पेंशन स्वीकृति के समय कौन-कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, यह जांच का हिस्सा है।


इन सवालों के चाहिए जवाब
- अशोक मोहन की मृत्यु का आधिकारिक रिकॉर्ड कहां है।
- यदि वह लापता हुए थे तो गुमशुदगी कहां दर्ज हुई थी।
- पुलिस की तलाश और रिपोर्ट से जुड़े अभिलेख कहां हैं।
- वर्ष 2001 में पारिवारिक पेंशन किस आधार पर स्वीकृत हुई।
- पीपीओ जारी करने से पहले किन दस्तावेजों का सत्यापन किया।
- बरेली कोषागार में स्थानांतरण के लिए कौन से अभिलेख लगाए।

--
आईजीआरएस शिकायत के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। वर्ष 2008 में पीपीओ के आधार पर बरेली कोषागार से पेंशन दी जा रही है। विभागों से संबंधित अभिलेख मांगे हैं। नियमों के विपरीत भुगतान की पुष्टि हुई तो कार्रवाई की जाएगी। - शैलेश कुमार, मुख्य कोषाधिकारी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed