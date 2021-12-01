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Bareilly News: एबीसी सेंटर के संचालन के लिए नहीं हुआ एजेंसी का चयन

Fri, 21 Aug 2026 12:33 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Fri, 21 Aug 2026 12:33 AM IST
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No agency selected to operate the ABC Center.
बरेली। नगर निगम की ओर से एबीसी सेंटर के लिए बृहस्पतिवार को होने वाली टेंडर प्रकिया नहीं हो पाई। अब शुक्रवार को एजेंसी के चयन की उम्मीद निगम की ओर से जताई जा रही है।
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सीबीगंज में करीब 1.80 करोड़ रुपये की लागत से दो साल पहले बनकर तैयार एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर का संचालन अभी तक शुरू नहीं हो सका है। सेंटर चालू न होने के कारण शहर में कुत्तों का बधियाकरण ठप पड़ा है। इससे कुत्तों के हमले बढ़ रहे हैं और नगर निगम की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने टेंडर में शामिल होने वाली फर्मों के दस्तावेजों और उनकी पात्रता की जांच के लिए विशेष कमेटी गठित की है, ताकि पिछली गलतियों से सीख लेते हुए नियमों पर खरी उतरने वाली फर्म का चयन किया जा सके।
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पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. हरपाल सिंह ने बताया कि निविदाएं खोलकर जल्द ही प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद एबीसी सेंटर का संचालन और शहर में कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया जाएगा।
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