Bareilly News: शहर में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:53 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:53 AM IST
विज्ञापन
विविध
पौधरोपण : रुहेलखंड विश्वविद्यालय में पौधरोपण कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से।
सेपक टाकरा : प्रदेश विद्यालयीय सेपक टाकरा प्रतियोगिता कैंट स्थित मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सुबह 9 बजे से।
जयंती : रुहेलखंड विश्वविद्यालय में गांधी एवं शास्त्री जयंती कार्यक्रम विवि परिसर में सुबह 9:15 बजे से।
जयंती : श्री विष्णु बाल सदन जूनियर हाई स्कूल में गांधी एवं शास्त्री जयंती कार्यक्रम सुबह 9.30 बजे से।
वन्यजीव प्राणी सप्ताह : वन विभाग की ओर से वन्यजीव प्राणी सप्ताह का शुभारंभ कार्यक्रम डीडीपुरम स्थित शहीद चौक पर सुबह 10 बजे।
जयंती : ऑल इंडिया रियल फॉर कल्चरल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से गांधी एवं शास्त्री जयंती समारोह सिविल लाइंस स्थित होटल कोनार्क में सुबह 10 बजे से।
रक्तदान : रोटरी क्लब ऑफ बरेली का रक्तदान शिविर आईएमए ब्लड बैंक में सुबह 10 बजे।
रैली : उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की ओर से ‘नो यूपीआई डे’ के तहत शहदाना चौराहे से रैली पूर्वाह्न 11 बजे।
प्रदर्शन : भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की ओर से यूपीआई के विरोध में प्रदर्शन पटेल चौक पर अपराह्न 3 बजे।
नाटक : खुशहाली सभागार में थिएटर फेस्ट में नाटक ''''''''''''''''मेरा वजूद'''''''''''''''' का मंचन शाम 7 बजे से।
धर्म-कर्म
कथा : बदायूं रोड करगैना स्थित बालाजी दरबार में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन अपराह्न 3 बजे से।
कथा : बाबा महाकाल सेवा ट्रस्ट की ओर से श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन सोमनाथ मंदिर में अपराह्न 4 बजे से।
कथा : जग्गनाथ मंदिर सिकलापुर में श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न 4 बजे से।
कथा : माहौर वैश्य नवदुर्गा मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा शाम 6 बजे से।
कथा : श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल की ओर से ‘शिव पार्वती विवाह’ लीला टीबरी नाथ मंदिर स्थित कृष्णकथा स्थल में शाम 6 बजे से।
महफिल : शहीद मर्द बाबा के उर्स में महफिल ए मिलाद खन्नू मोहल्ला स्थित हरी जियारत पर रात 9 बजे से।
-- -- -- -- -- -- -- -- --
सराफा बाजार-
सोना- 1,49,200 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 2,25,000 रुपये प्रति किलो
विज्ञापन
पौधरोपण : रुहेलखंड विश्वविद्यालय में पौधरोपण कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से।
सेपक टाकरा : प्रदेश विद्यालयीय सेपक टाकरा प्रतियोगिता कैंट स्थित मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सुबह 9 बजे से।
जयंती : रुहेलखंड विश्वविद्यालय में गांधी एवं शास्त्री जयंती कार्यक्रम विवि परिसर में सुबह 9:15 बजे से।
जयंती : श्री विष्णु बाल सदन जूनियर हाई स्कूल में गांधी एवं शास्त्री जयंती कार्यक्रम सुबह 9.30 बजे से।
वन्यजीव प्राणी सप्ताह : वन विभाग की ओर से वन्यजीव प्राणी सप्ताह का शुभारंभ कार्यक्रम डीडीपुरम स्थित शहीद चौक पर सुबह 10 बजे।
जयंती : ऑल इंडिया रियल फॉर कल्चरल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से गांधी एवं शास्त्री जयंती समारोह सिविल लाइंस स्थित होटल कोनार्क में सुबह 10 बजे से।
रक्तदान : रोटरी क्लब ऑफ बरेली का रक्तदान शिविर आईएमए ब्लड बैंक में सुबह 10 बजे।
रैली : उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की ओर से ‘नो यूपीआई डे’ के तहत शहदाना चौराहे से रैली पूर्वाह्न 11 बजे।
प्रदर्शन : भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की ओर से यूपीआई के विरोध में प्रदर्शन पटेल चौक पर अपराह्न 3 बजे।
नाटक : खुशहाली सभागार में थिएटर फेस्ट में नाटक ''''''''''''''''मेरा वजूद'''''''''''''''' का मंचन शाम 7 बजे से।
धर्म-कर्म
कथा : बदायूं रोड करगैना स्थित बालाजी दरबार में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन अपराह्न 3 बजे से।
कथा : बाबा महाकाल सेवा ट्रस्ट की ओर से श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन सोमनाथ मंदिर में अपराह्न 4 बजे से।
कथा : जग्गनाथ मंदिर सिकलापुर में श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न 4 बजे से।
कथा : माहौर वैश्य नवदुर्गा मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा शाम 6 बजे से।
कथा : श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल की ओर से ‘शिव पार्वती विवाह’ लीला टीबरी नाथ मंदिर स्थित कृष्णकथा स्थल में शाम 6 बजे से।
महफिल : शहीद मर्द बाबा के उर्स में महफिल ए मिलाद खन्नू मोहल्ला स्थित हरी जियारत पर रात 9 बजे से।
सराफा बाजार-
सोना- 1,49,200 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी- 2,25,000 रुपये प्रति किलो