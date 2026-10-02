Bareilly News: शहर में आज

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पौधरोपण : रुहेलखंड विश्वविद्यालय में पौधरोपण कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से।

सेपक टाकरा : प्रदेश विद्यालयीय सेपक टाकरा प्रतियोगिता कैंट स्थित मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सुबह 9 बजे से।

जयंती : रुहेलखंड विश्वविद्यालय में गांधी एवं शास्त्री जयंती कार्यक्रम विवि परिसर में सुबह 9:15 बजे से।



जयंती : श्री विष्णु बाल सदन जूनियर हाई स्कूल में गांधी एवं शास्त्री जयंती कार्यक्रम सुबह 9.30 बजे से।



वन्यजीव प्राणी सप्ताह : वन विभाग की ओर से वन्यजीव प्राणी सप्ताह का शुभारंभ कार्यक्रम डीडीपुरम स्थित शहीद चौक पर सुबह 10 बजे।

जयंती : ऑल इंडिया रियल फॉर कल्चरल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से गांधी एवं शास्त्री जयंती समारोह सिविल लाइंस स्थित होटल कोनार्क में सुबह 10 बजे से।



रक्तदान : रोटरी क्लब ऑफ बरेली का रक्तदान शिविर आईएमए ब्लड बैंक में सुबह 10 बजे।



रैली : उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की ओर से ‘नो यूपीआई डे’ के तहत शहदाना चौराहे से रैली पूर्वाह्न 11 बजे।



प्रदर्शन : भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की ओर से यूपीआई के विरोध में प्रदर्शन पटेल चौक पर अपराह्न 3 बजे।

नाटक : खुशहाली सभागार में थिएटर फेस्ट में नाटक ''''''''''''''''मेरा वजूद'''''''''''''''' का मंचन शाम 7 बजे से।





धर्म-कर्म

कथा : बदायूं रोड करगैना स्थित बालाजी दरबार में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन अपराह्न 3 बजे से।



कथा : बाबा महाकाल सेवा ट्रस्ट की ओर से श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन सोमनाथ मंदिर में अपराह्न 4 बजे से।

कथा : जग्गनाथ मंदिर सिकलापुर में श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न 4 बजे से।

कथा : माहौर वैश्य नवदुर्गा मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा शाम 6 बजे से।

कथा : श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल की ओर से ‘शिव पार्वती विवाह’ लीला टीबरी नाथ मंदिर स्थित कृष्णकथा स्थल में शाम 6 बजे से।

महफिल : शहीद मर्द बाबा के उर्स में महफिल ए मिलाद खन्नू मोहल्ला स्थित हरी जियारत पर रात 9 बजे से।

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सराफा बाजार-

सोना- 1,49,200 रुपये प्रति दस ग्राम

चांदी- 2,25,000 रुपये प्रति किलो



विविध