Bareilly News: शहर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Fri, 21 Aug 2026 12:32 AM IST
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विविध
कलशयात्रा : आनंद आश्रम परिसर से कलशयात्रा सुबह 10:30 बजे से व श्रीमद्भागवत कथा शाम 4 बजे से।
तीज : इनरव्हील क्लब बरेली जुपिटर की ओर से हरियाली तीज कार्यक्रम होटल सीता किरण में शाम 4 बजे से।
फुटबॉल : स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला फुटबॉल लीग शाम 4:30 बजे से।
मंथन : रोटरी क्लब ऑफ बरेली की ओर से महिला सशक्तीकरण पर मंथन रोटरी भवन में रात 8 बजे से।
सराफा बाजार
सोना - 1,52,700 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,23,700 रुपये प्रति किलो
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कलशयात्रा : आनंद आश्रम परिसर से कलशयात्रा सुबह 10:30 बजे से व श्रीमद्भागवत कथा शाम 4 बजे से।
तीज : इनरव्हील क्लब बरेली जुपिटर की ओर से हरियाली तीज कार्यक्रम होटल सीता किरण में शाम 4 बजे से।
फुटबॉल : स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला फुटबॉल लीग शाम 4:30 बजे से।
मंथन : रोटरी क्लब ऑफ बरेली की ओर से महिला सशक्तीकरण पर मंथन रोटरी भवन में रात 8 बजे से।
सराफा बाजार
सोना - 1,52,700 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,23,700 रुपये प्रति किलो