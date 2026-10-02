Bareilly News: बुजुर्ग महिला की स्वाइन फ्लू रिपोर्ट पॉजिटिव
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:52 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:52 AM IST
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बरेली। स्वाइन फ्लू संक्रमण का एक और मामला सामने आया है। बृहस्पतिवार को 75 वर्षीय महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. प्रशांत रंजन के मुताबिक रुहेलखंड विश्वविद्यालय परिसर निवासी महिला की तबीयत कई दिन से खराब थी। इलाज के लिए परिजन ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां एहतियातन जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। अब मरीज की स्थिति, संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटा रहा है। जिले में अब स्वाइन फ्लू की चपेट में 34 लोग मिले हैं। एक मौत हुई है। डॉ. रंजन ने बदलते मौसम में सांस संबंधी संक्रमण को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की है। साथ ही, बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में परेशानी के लक्षण पर चिकित्सकीय सलाह लेने और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सावधानी बरतने की सलाह दी है। ब्यूरो
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