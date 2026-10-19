{"_id":"6ad5d5c37ad6a5ae6f0d0ee9","slug":"bareilly-marriage-religion-conversion-allegations-christian-rituals-case-2026-10-19","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बरेली: युवक को हिंदू बताकर तय किया रिश्ता, ईसाई धर्म की रस्में कराई, शादी के दो साल बाद खुला एक और राज","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

बरेली के बारादरी इलाके में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां हिंदू बताकर एक रिश्ता तय किया गया, लेकिन शादी की रस्में ईसाई धर्म के मुताबिक कराई गईं। दो साल बाद इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह के सदस्य हैं। बारादरी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। विज्ञापन

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धर्म परिवर्तन करने का बनाया दबाव

दुल्हन के पिता ने बताया कि उन्होंने विवाह में 50 लाख रुपये खर्च किए थे। शादी के बाद हंसो देवी और मोहित ने एक लग्जरी कार और 25 लाख रुपये की मांग शुरू कर दी। उन्होंने जो कार दहेज में दी थी, उसे डिब्बा बताने लगे। बाद में लड़की पक्ष को पता चला कि मोहित और उसके परिजन धर्म परिवर्तन गिरोह से जुड़े हैं। आरोप है कि ये लोग हिंदुओं को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में शामिल करते हैं। लड़की वालों पर भी ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया गया।

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