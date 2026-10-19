यूपी: बरेली में नौ गांवों की जमीन पर आकार लेगी सप्तनाथ ईको सिटी, भूमि अधिग्रहण पर खर्च होंगे 13.17 अरब रुपये

शिप्रा एन्क्लेव के ले-आउट में किया बदलाव

प्राधिकरण ने रामगंगानगर आवासीय योजना के सेक्टर-8 शिप्रा एन्क्लेव के पार्ट ले-आउट प्लान में आंशिक संशोधन का भी निर्णय लिया है। विज्ञान पार्क एवं नक्षत्रशाला की स्थापना के लिए 9,297 वर्गमीटर भूमि प्रस्तावित की गई है। इसके लिए पहले साइंस पार्क के लिए आरक्षित 21,599.86 वर्गमीटर भूमि में बदलाव किया जाएगा। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के लिए आरक्षित जमीन का क्षेत्रफल बढ़ाकर 8,556.16 वर्गमीटर किया गया है। विद्यालय प्री-प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक संचालित होगा।



विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला के निर्माण के लिए शासन ने 47.97 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी है। नक्षत्रशाला भवन के निर्माण के साथ पार्किंग, सेटबैक और अन्य सुविधाओं के लिए भी जमीन की जरूरत है। इसके अलावा, फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, दुकानों और पार्क के लिए प्रस्तावित भूखंडों के आकार व क्षेत्रफल में अंतर और मौके की जरूरतों को देखते हुए ले-आउट प्लान में संशोधन किया जाएगा।